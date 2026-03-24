Сенат назначил индейца на высокую министерскую должность

Сенат назначил индейца Маллина новым главой Министерства безопасности США

Американские сенаторы одобрили кандидатуру республиканца Марквейна Маллина на пост министра внутренней безопасности. Как сообщает NBC News, его назначение поддержали 54 сенатора, 45 высказались против.

Маллин — единственный действующий сенатор, не имеющий полного высшего образования. Также он является первым представителем коренных американцев в верхней палате Конгресса с 1925 года — он принадлежит к индейскому племени чероки.

Назначение состоялось после кадровых перестановок в ведомстве. В начале марта президент США Дональд Трамп объявил об уходе с этого поста Кристи Ноэм, в ведении которой находилась Иммиграционная и таможенная полиция (ICE). Ноэм, получившая прозвище ICE Barbie за гламурные образы во время участия в иммиграционных рейдах, была назначена специальным посланником по проекту «Щит Америк».

Ранее Трамп назначил министра транспорта Шона Даффи на должность врио главы НАСА.