Сенат назначил индейца на высокую министерскую должность

06:04, 24 марта 2026

Сенат назначил индейца Маллина новым главой Министерства безопасности США
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американские сенаторы одобрили кандидатуру республиканца Марквейна Маллина на пост министра внутренней безопасности. Как сообщает NBC News, его назначение поддержали 54 сенатора, 45 высказались против.

Маллин — единственный действующий сенатор, не имеющий полного высшего образования. Также он является первым представителем коренных американцев в верхней палате Конгресса с 1925 года — он принадлежит к индейскому племени чероки.

Назначение состоялось после кадровых перестановок в ведомстве. В начале марта президент США Дональд Трамп объявил об уходе с этого поста Кристи Ноэм, в ведении которой находилась Иммиграционная и таможенная полиция (ICE). Ноэм, получившая прозвище ICE Barbie за гламурные образы во время участия в иммиграционных рейдах, была назначена специальным посланником по проекту «Щит Америк».

Ранее Трамп назначил министра транспорта Шона Даффи на должность врио главы НАСА.

