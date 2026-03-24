17:43, 24 марта 2026

Скорая помощь врезалась в другую машину и смертельно ранила пенсионера

Антонина Черташ
Фото: pornpoj / Shutterstock / Fotodom

В США пожилой мужчина попал под колеса машины скорой помощи, когда пытался помочь внуку на шоссе. Об этом сообщает People.

Вечером 15 марта на Атланта-хайвей в штате Джорджия 66-летний Джон Картер Мартин остановился, чтобы помочь водителю белой Toyota Camry. Автомобиль сломался прямо на трассе. За рулем находился 17-летний внук Мартина, Коннор Ли Скун, ученик средней школы. Они оба стояли возле Toyota Camry, когда машина скорой помощи из Медицинского центра Северо-Восточной Джорджии на полной скорости врезалась в нее. В результате мощнейшего удара автомобиль бросило вперед — и пенсионера с внуком зажало под ним.

Травмы Мартина оказались фатальными, медики не смогли его спасти. Ли Скуна на вертолете доставили в больницу. Врачи диагностировали у подростка разрыв селезенки, перелом ключицы и множественные рваные раны. По словам родственников, юноша провел на операционном столе несколько часов и сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Одной из причин аварии стали погодные условия: стоял туман и лил дождь, что серьезно ухудшало видимость на дороге. Полиция пока не приняла решения о предъявлении обвинений — этот вопрос останется открытым до завершения тщательного расследования всех обстоятельств случившегося.

Материалы по теме:
«В любой момент ждешь, что заживо сгоришь» Почему 51 человек погиб в Кузбассе? Отвечают шахтеры «Листвяжной»
«В любой момент ждешь, что заживо сгоришь»Почему 51 человек погиб в Кузбассе? Отвечают шахтеры «Листвяжной»
29 ноября 2021
«Адреналин — он держит тебя тут». Самые страшные трагедии в истории СССР и России глазами врачей скорой помощи
«Адреналин — он держит тебя тут».Самые страшные трагедии в истории СССР и России глазами врачей скорой помощи
27 апреля 2021
«Лазили по трупам, искали своих детей» Сотни людей сгорели заживо: 31 год самой страшной катастрофе в истории России
«Лазили по трупам, искали своих детей»Сотни людей сгорели заживо: 31 год самой страшной катастрофе в истории России
4 июня 2019

Ранее сообщалось, что в Бразилии пострадавшая в ДТП женщина ожила после того, как ее признали умершей. Парамедик, допустивший ошибку, отстранен от работы на время внутреннего расследования.

