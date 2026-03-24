Снявшие квартиру российские подростки попали под следствие

В Кабардино-Балкарии арестовали подростков за изготовление взрывного устройства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 223.1 («Покушение на изготовление взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, в марте этого года два подростка в возрасте 15 и 17 лет в одном из мессенджеров начали общение с жителем Украины. По его указанию подростки купили компоненты для производства самодельного взрывного устройства, которое планировали собрать в арендованной для этих целей квартире.

Сотрудники полиции задержали их при перевозке компонентов, поэтому не позволили довести преступный умысел до конца. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, а также на закрепление доказательной базы.

