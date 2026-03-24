Способность США надавить на Украину в вопросе территорий оценили

16:36, 24 марта 2026РоссияЭксклюзив

Депутат Чепа: США способны надавить на Украину в вопросе территорий
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

США способны надавить на Украину в вопросе территориальных уступок России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он подчеркнул, что у Вашингтона для этого достаточно рычагов.

«Прежде всего, уступить территории Украину в любом случае вынудят обстоятельства. Время здесь играет против нее, — сказал депутат. — Основная задача Киева сейчас — получить кредит от Европы на 90 миллиардов евро, и поэтому они вынуждены всячески демонстрировать боеспособность и готовность к продолжению конфликта».

В Вашингтоне, по словам Чепы, понимают, что без решения территориального вопроса заключение мирного соглашения невозможно, и поэтому продолжают давление на Украину.

«В принципе, они могут продавить эту ситуацию — рычаги есть. К примеру, возможно проведение расследования того, как и на что расходовались выделенные Украине средства — это самый простой способ. Но есть и другие рычаги: силовые, политические. Другое дело, что мы понимаем: США сейчас заняты решением другой проблемы, более важной и опасной для руководства страны», — уточнил политик.

Ранее сообщалось, что США оказывают давление на Украину по поводу вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. В случае отказа Украины, высок риск выхода США из переговорного процесса.

