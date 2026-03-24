Способный перекусить металл ядовитый иглобрюх напугал рыбаков

На Крите поймали огромного ядовитого иглобрюха, способного перекусить металл

У берегов Ираклиона на острове Крит в Греции поймали ядовитого иглобрюха весом восемь килограммов. Об этом сообщает издание Greek City Times.

Рыба досталась председателю рыболовной ассоциации Ираклиона Яннису Андрулакису. «У нас сегодня был очень хороший улов — сети были полны иглобрюхов», — рассказал он. По его словам, несколько крупных особей выбросили обратно в море.

Растущее количество иглобрюхов напугало рыбаков. По их словам, море кишит представителями этого инвазивного вида, а в последнее время они стали появляться и на мелководье. Мощные зубы иглобрюхов способны перекусить металл или дерево, а мясо содержит сильный токсин и опасно для употребления в пищу. Зафиксировано около 200 нападений на людей.

Экземпляр забрал для изучения сотрудник Греческого центра морских исследований, ихтиолог Манолис Метаксакис. По его словам, это один из крупнейших иглобрюхов в регионе.

Ранее сообщалось, что американские исследователи, осматривавшие дно океана у берегов Аляски при помощи подводного робота, обнаружили загадочный золотистый шар. На одной из его сторон было заметно отверстие.

