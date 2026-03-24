Стали известны лауреаты кинопремии «Ника»

Премию «Ника» в категории «Лучший фильм» получила картина «Ветер» Сергея Члиянца. Об этом сообщает Telegram-канал престижной российской кинопремии.

Также сценаристы фильма Петр Луцик и Алексей Саморядов получили «Нику» за лучший сценарий.

Приз за лучшую мужскую роль получил Константин Хабенский за фильм «Здесь был Юра». Лауреатом премии за лучшую женскую роль стала Светлана Крючкова, сыгравшая в «Двое в одной жизни, не считая собаки». Награду за лучшую режиссуру вручили Бакуру Бакурадзе, автору ленты «Лермонтов». Лучшим сериалом был назван проект «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского. В номинации «Открытие года» лучшим стал Феликс Умаров, снявший «Пророк. История Александра Пушкина».

Кроме того, актер и преподаватель Игорь Золотовицкий был посмертно удостоен почетной «Ники» за вклад в образование.

Ранее стало известно, что картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» получила «Оскар» в категории «Лучший фильм».