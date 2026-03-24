17:02, 24 марта 2026

Стали известны подробности романа 49-летнего Орландо Блума с 28-летней моделью

The Sun: Орландо Блум и модель Луиза Леммле тайно встречаются несколько месяцев
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Стали известны подробности романа 49-летнего британского актера Орландо Блума с 28-летней швейцарской моделью Луизой Леммле. Материал публикует The Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что артист завел новые отношения несколько месяцев назад, после расставания с американской певицей Кэти Перри. На прошлой неделе влюбленные вместе посетили Швейцарию, где Блум, предположительно, познакомился с друзьями и родственниками манекенщицы. Они остановились в роскошном номере люкс в отеле Dolder Grand в Цюрихе. Стоимость подобных апартаментов достигает 13,7 тысячи фунтов стерлингов (примерно 1,5 миллиона рублей) за ночь. Также пара провела выходные в пятизвездочном отеле Burgenstock на Фирвальдштетском озере.

«Орландо и Луиза тайно встречаются уже несколько месяцев. Они стали настоящей маленькой семьей, и Орландо даже взял своего карликового пуделя Бигги Смоллса в эту поездку. Он [Блум] живет в Лос-Анджелесе, а она [Леммле] в Нью-Йорке, поэтому они видятся не так часто. Но между ними действительно есть искра», — заявил инсайдер.

В декабре 2025 года папарацци сняли интимный момент Кэти Перри и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В свою очередь, в ноябре исполнительница в своей новой песне назвала причины расставания с Блумом.

