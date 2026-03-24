Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:17, 24 марта 2026

Стали известны затраты на маркировку книг с упоминанием наркотиков

Глава «Эксмо»: На маркировку книг с упоминанием наркотиков уйдут миллионы рублей
Андрей Шеньшаков

Фото: Freedomz / Shutterstock / Fotodom

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев раскрыл затраты на процесс маркировки книг, которые подпадают под запрет пропаганды наркотиков. Его слова приводит издание НСН.

По словам руководителя компании, процесс потребует вложения в размере нескольких миллионов рублей.

«В первую очередь затраты пойдут на проверку ассортимента, очень большой объем. Редакторы заняты только этим, из-за чего снизился объем выпуска книг. Затраты составят миллионы рублей. Мы практически весь ассортимент уже промаркировали», — сказал Капьев.

Ранее стало известно, что Российский книжный союз (РКС) создал перечень литературных произведений и книг, которые нужно маркировать из-за наличия в них упоминания наркотических веществ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok