Стали известны затраты на маркировку книг с упоминанием наркотиков

Глава «Эксмо»: На маркировку книг с упоминанием наркотиков уйдут миллионы рублей

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев раскрыл затраты на процесс маркировки книг, которые подпадают под запрет пропаганды наркотиков. Его слова приводит издание НСН.

По словам руководителя компании, процесс потребует вложения в размере нескольких миллионов рублей.

«В первую очередь затраты пойдут на проверку ассортимента, очень большой объем. Редакторы заняты только этим, из-за чего снизился объем выпуска книг. Затраты составят миллионы рублей. Мы практически весь ассортимент уже промаркировали», — сказал Капьев.

Ранее стало известно, что Российский книжный союз (РКС) создал перечень литературных произведений и книг, которые нужно маркировать из-за наличия в них упоминания наркотических веществ.