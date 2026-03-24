17:19, 24 марта 2026Мир

Стало известно о почти 40-летнем плане Трампа против Ирана

FT: Трамп говорил о необходимости захватить иранский остров Харк еще в 1987 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gallo Images / Orbital Horizon / Copernicus Sentinel Data 2024 / Getty Images

Президент США Дональд Трамп открыто заявлял о необходимости быть жестче в отношении Ирана и захватить иранский остров Храк почти 40 лет назад. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Почему бы нам не войти туда [в Иран] и захватить некоторые из их нефтяных месторождений возле побережья?» — заявил он на одном из мероприятий в 1987 году.

Уже в 1988 на тот момент 41-летний бизнесмен высказался еще более резко: «Один выстрел в наших солдат или по нашим кораблям, и я бы разгромил остров Харк. Я бы захватил его».

Отмечается, что Трамп рассматривал эту иранскую территорию как возможный «рычаг давления» на Тегеран. Кроме того, по его мнению, потенциальный захват острова помешал бы Исламской республике «выставлять США кучкой дураков».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа рассматривает новые военные варианты в отношении Ирана, включая возможный захват острова Харк, где расположен главный центр экспорта иранской нефти.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Раскрыты требования Ирана к США

    В одной стране стали закрывать кафе и рестораны из-за нехватки газа

    Стало известно о состоянии здоровья награжденного Путиным за 68 дней обороны бойца СВО

    В Сербии увидели желание Европы жить с Россией в добрососедстве из-за страха

    Собчак дважды не смогла вылететь в Европу

    Стало известно о почти 40-летнем плане Трампа против Ирана

    В МВД заявили об отсутствии возможности штрафовать за ОСАГО с камер

    Талибы задержали российских тревел-блогеров в Афганистане со словами «у вас проблемы»

    GAC назвал цену нового кроссовера для россиян

    На Украине назвали последствия для ВСУ в случае нового наступления

    Все новости
