Стало известно о решительных планах Трампа на Иран

15:05, 24 марта 2026

Reuters: Трамп полон решимости заключить сделку с Ираном о прекращении конфликта
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Президент США Дональд Трамп, вероятно, решительно настроен заключить соглашение с Ираном о прекращении конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Трамп, похоже, полон решимости достичь с Ираном соглашения, направленного на прекращение боевых действий на Ближнем Востоке», — заявили три высокопоставленных израильских чиновника.

Собеседники агентства также допустили, что Иран «вряд ли согласится на требования американцев в каком-либо новом раунде переговоров».

Ранее представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что ситуация в переговорах между США и Ираном остается переменчивой, поэтому спекуляции о возможных встречах до официального подтверждения не должны восприниматься как достоверная информация.

Также пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что поступающие заявления о возможных переговорах Вашингтона и Тегерана противоречивы, а реальное положение дел в настоящее время никому не известно.

