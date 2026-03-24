12:59, 24 марта 2026Мир

В Кремле прокомментировали сообщения о переговорах США и Ирана

Песков: Заявления Ирана и США противоречивы, реальное положение дел неизвестно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Поступающие из Ирана и США заявления о возможных переговорах противоречивы, реальное положение дел в настоящее время никому не известно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы действительно — так же, как и вы — фиксируем целый набор противоречивых заявлений со всех сторон. Одни противоречат другим. (...) И как там с этим обстоят дела на самом деле, мы не знаем», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп дал указание Министерству войны США приостановить удары по иранской энергетике на пять дней. По словам главы Белого дома, решение было принято после того, как Иран и Соединенные Штаты провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры о прекращении боевых действий. Источник в иранском МИД вскоре опроверг заявления Трампа.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Губернатор Севастополя заявил о сложной ситуации после взрыва в многоэтажке. Раскрыты последние данные о жертвах и версиях ЧП

    Диспетчер описал столкновение самолета и пожарной машины в США фразой «я допустил ошибку»

    Желание Трампа бомбить Иран объяснили бзиком

    Володин высказался о праве россиянок на аборт

    США предрекли серию терактов

    Одну категорию россиян захотели направлять на спермограмму

    Миллионер-христианин назвал группу страдающих депрессией россиян

    Соревнования по биатлону в России отменили из-за отсутствия снега

    В Кремле прокомментировали сообщения о переговорах США и Ирана

    Лавров сделал заявление о планах Запада против России

    Все новости
