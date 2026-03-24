В России отреагировали на пресечение серии терактов в Москве и области

Депутат Чепа заявил об участии стран ЕС в подготовке Киевом терактов в Москве

Диверсионно-террористическая деятельность со стороны украинцев продолжается, так как они не могут найти успеха на фронтах, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на пресечение серии терактов в Москве и Московской области.

«Они не могут найти успеха на фронтах. Массовые атаки дронов не увенчиваются успехом, за исключением ударов, может быть, по близлежащим к границе городам, которые они массово пытаются атаковать, любые объекты — лишь бы долетело. И продолжаются попытки террористических актов с целью посеять какую-то нервозность в обществе», — высказался депутат.

Парламентарий также выразил благодарность российским службам, которые пресекают попытки террористических атак и следят за происходящими событиями.

«Эти террористические акты происходят при поддержке других стран, в том числе европейских, которые во все трубы говорят о необходимости соблюдения международных прав, законности, демократии. На самом деле они глубоко участвуют вместе с Украиной, помогают и руководят ими», — добавил политик.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили диверсионно-террористические действия Киева в Москве и Московской области. Атаки с применением СВУ и БПЛА должны были осуществляться в отношении критически важных объектов региона, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительных органов.

