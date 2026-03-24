Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14:22, 24 марта 2026

Титов предсказал скорое возвращение российского футбола на международную арену

Владислав Уткин
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов предсказал скорое возвращение российского футбола на международную арену. Его слова приводит Metaratings.

«Потихоньку все к этому идет. Уже сейчас нужно определяться. Мы видим, что на разных уровнях — и молодежном, и взрослом — российский спорт постепенно возвращается», — сказал Титов.

Также он поделился ожиданиями от ближайших товарищеских матчей сборной России с командами Мали и Никарагуа. «Хочется увидеть больше забитых мячей с нашей стороны. Мы обязаны выигрывать, тем более играем дома, при своих болельщиках. И, конечно, важно, чтобы команда выглядела убедительно», — заявил Титов.

Сборная России сыграет с командой Никарагуа 27 марта в Краснодаре. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени. Матч со сборной Мали пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге, начало в 20:00 мск. Ранее тренерский штаб команды определился с ее окончательным составом на эти игры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еще одна страна заинтересовалась российской нефтью из-за войны в Иране

    Певица Зара выступила против ИИ-исполнителей

    Ливан решил принять меры против Ирана

    В Европе перенесли публикацию плана по российской нефти

    ЦБ Турции приготовился к распродаже золота ради спасения лиры

    Стало известно место похорон замглавы комитета Госдумы по обороне

    Россиянам предложили кулич за 100 тысяч рублей

    Стало известно об орудующих на украинских сайтах знакомств «самках людоловов»

    В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны

    Работавший во ФСИН комик опроверг популярный стереотип о профессии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok