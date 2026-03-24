Экс-игрок «Спартака» Титов: Все идет к возвращению российского футбола

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов предсказал скорое возвращение российского футбола на международную арену. Его слова приводит Metaratings.

«Потихоньку все к этому идет. Уже сейчас нужно определяться. Мы видим, что на разных уровнях — и молодежном, и взрослом — российский спорт постепенно возвращается», — сказал Титов.

Также он поделился ожиданиями от ближайших товарищеских матчей сборной России с командами Мали и Никарагуа. «Хочется увидеть больше забитых мячей с нашей стороны. Мы обязаны выигрывать, тем более играем дома, при своих болельщиках. И, конечно, важно, чтобы команда выглядела убедительно», — заявил Титов.

Сборная России сыграет с командой Никарагуа 27 марта в Краснодаре. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени. Матч со сборной Мали пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге, начало в 20:00 мск. Ранее тренерский штаб команды определился с ее окончательным составом на эти игры.