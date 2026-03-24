Три страны выразили обеспокоенность из-за приостановки турпотока из России

Вахруков: ОАЭ, Оман и Катар обеспокоены приостановкой турпотока из России

Сразу три страны, которые не являются участниками ближневосточного конфликта, выразили обеспокоенность из-за приостановки туристического потока из России. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, пишет ТАСС.

«Фактически ни Оман, ни Катар, ни ОАЭ не являются участниками конфликта. <…> Я встречаюсь с посольствами, потому что они очень переживают из-за отсутствия наших туристов», — пояснил Вахруков.

Замминистра также добавил, что на сегодняшний день есть ограничения на поездки россиян в страны Ближнего Востока, а введение или же наоборот отмена ограничений зависит от официального заявления Министерства иностранных дел (МИД).

Еще в начале марта Минэкономразвития России в целях безопасности выпустило рекомендацию о приостановлении поездок в страны Ближнего Востока, а также о временном прекращении продажи туров туда.

Ранее эксперт заявил о том, что обострение военного конфликта на Ближнем Востоке обойдется турбизнесу в России почти в два десятка миллиардов рублей.