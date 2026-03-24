20:35, 24 марта 2026

Цены на нефть взлетели

Мировые цены на нефть выросли почти на 6 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Мировые цены на нефть выросли почти на шесть процентов на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость контракта на эталонную североморскую нефть Brent с поставкой в июне выросла на пять процентов, до 100,73 доллара за баррель. Майские контракты на отгрузку техасской нефти WTI поднялись в цене на 5,9 процента, до 93,33 доллара.

Мировые цены на нефть во вторник вечером усилили рост до 5-6 процентов, следует из данных торгов.

«Ситуация на местах остается прежней. Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт, а перебои с поставками продолжаются, что приводит к сокращению спроса на рынке», — заявил аналитик Tradu.com Никос Цабурас, его цитирует Reuters.

На фоне перебоев с поставками энергоресурсов из-за блокады Ормузского пролива Европейская комиссия (ЕК) отложила публикацию плана по запрету импорта российской нефти, который должны были обсуждать на заседании 15 апреля. По словам представителя ЕК Анны-Кайсы Итконен, стороны по-прежнему привержены предоставлению соответствующего предложения.

    Последние новости

    Эрдоган высказался о вступлении Турции в войну с Ираном

    Предсказан счет в матче между сборными России и Никарагуа

    Норвежский профессор рассказал о растущей зависимости Европы от США

    В Ленинградской области сбили беспилотник

    Десятки депутатов Верховной Рады отказались прийти на заседание из-за угроз

    Женщин предупредили об опасности мужчин с простатитом

    Стало известно об ударе «Гераней» по управлению СБУ в одном из регионов Украины

    Стало известно об инциденте во время выступления жены Зеленского в Белом доме

    Samsung заплатит за умышленное замедление смартфонов

    Галустян сравнил Москву с индийскими городами

    Все новости
