10:30, 24 марта 2026

Туры в Турцию назвали самыми дешевыми для отдыха на майские праздники

АТОР: Россияне смогут дешевле всего отдохнуть на майских праздниках в Турции
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Туран Салджы / Sputnik / РИА Новости

Туры «все включено» в Турцию назвали самыми дешевыми для отдыха россиян на майских праздниках. К такому выводу пришли в Ассоциации туроператоров России (АТОР) после сравнения пакетных предложений в разных странах.

Уточняется, что рассматривались шесть популярных среди соотечественников стран для пляжного отдыха: Египет, Турция, Таиланд, Китай (Хайнань), Вьетнам и Индонезия (Бали). Выбирались 10-дневные туры в четырехзвездочные отели с типом питания «все включено». Причем в азиатских странах рассматривались гостиницы лишь с завтраками.

Оказалось, что россияне смогут дешевле всего отдохнуть в Турции на майских праздниках. Сообщается, что пакетное предложение на эти даты еще можно приобрести за 120 тысяч рублей на двоих. При этом Вьетнам и Индонезия с одноразовым питанием обойдутся в два-три раза дороже — в 235-360 тысяч рублей соответственно. Кроме того, в мае можно попасть в Египет, где море уже будет теплым. За это туристы из РФ заплатят до 200 тысяч рублей на двоих.

Ранее стало известно, что соотечественники предпочли отметить майские праздники в одиночестве за границей. Так, соло-путешественники поедут в Японию, Турцию и Китай.

