02:23, 24 марта 2026

Украине предрекли серьезные проблемы с дизельным топливом

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украине хватит дизельного топлива до конца марта. Об этом сообщает Reuters.

Аналитики консалтинговой компании Enkorr подчеркнули, что поставки дизельного топлива на украинский рынок обеспечены до конца марта. Суточный импорт вырос на три процента и составил почти 17 тысяч метрических тонн, но поставки на апрель остаются неопределенными из-за роста цен.

Уточняется, что при существующих темпах импорта общий месячный объем может достичь 522 тысячи тонн в марте, что почти соответствует объему в марте 2025 года.

В Enkorr отметили, что в апреле ситуация остается неясной, поскольку поставщики откладывают принятие решений до последнего момента.

Ранее издание «Страна.ua» назвало тяжелое последствие конфликта на Ближнем Востоке для Украины. В материале отмечается, что подорожание топлива может привести к проблемам с удобрениями и сложностям в аграрной сфере республики.

