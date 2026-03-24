Украине предрекли серьезные проблемы с дизельным топливом

Reuters: Украине хватит дизельного топлива до конца марта, поставки под угрозой

Украине хватит дизельного топлива до конца марта. Об этом сообщает Reuters.

Аналитики консалтинговой компании Enkorr подчеркнули, что поставки дизельного топлива на украинский рынок обеспечены до конца марта. Суточный импорт вырос на три процента и составил почти 17 тысяч метрических тонн, но поставки на апрель остаются неопределенными из-за роста цен.

Уточняется, что при существующих темпах импорта общий месячный объем может достичь 522 тысячи тонн в марте, что почти соответствует объему в марте 2025 года.

В Enkorr отметили, что в апреле ситуация остается неясной, поскольку поставщики откладывают принятие решений до последнего момента.

Ранее издание «Страна.ua» назвало тяжелое последствие конфликта на Ближнем Востоке для Украины. В материале отмечается, что подорожание топлива может привести к проблемам с удобрениями и сложностям в аграрной сфере республики.