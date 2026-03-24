В ЕС намекнули на желание избавиться от Орбана ради Украины

Глава Евросовета Кошта: Венгрия может одобрить кредит для Украины после выборов

Председатель Европейского совета Антониу Кошта ожидает, что Венгрия выполнит свое обещание не блокировать кредит на сумму 90 миллиардов евро для Украины после выборов, которые пройдут в стране 12 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это особая обязанность всех государств-членов Евросоюза (ЕС) — пытаться достичь общего решения. Это то, что должны делать все 27 стран ЕС, и это то, что Венгрия сделала. Решение уже было принято 18 декабря, и сейчас необходимо его реализовать, и Венгрия не может вернуться назад в этом вопросе. Они должны придерживаться этого, что я ожидаю, возможно, только после 12-го числа», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривают «меры воздействия» на Венгрию из-за блокировки кредита Украине.

15 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока Виктор Орбан является премьер-министром страны, Украина не вступит в Евросоюз и не получит венгерские деньги.

Кроме того, журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Брюссель считает способным лидера оппозиции Венгрии Петера Мадьяра одобрить кредит Украине в случае его победы на выборах.