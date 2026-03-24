14:45, 24 марта 2026Мир

В ЕС намекнули на желание избавиться от Орбана ради Украины

Глава Евросовета Кошта: Венгрия может одобрить кредит для Украины после выборов
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Председатель Европейского совета Антониу Кошта ожидает, что Венгрия выполнит свое обещание не блокировать кредит на сумму 90 миллиардов евро для Украины после выборов, которые пройдут в стране 12 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это особая обязанность всех государств-членов Евросоюза (ЕС) — пытаться достичь общего решения. Это то, что должны делать все 27 стран ЕС, и это то, что Венгрия сделала. Решение уже было принято 18 декабря, и сейчас необходимо его реализовать, и Венгрия не может вернуться назад в этом вопросе. Они должны придерживаться этого, что я ожидаю, возможно, только после 12-го числа», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривают «меры воздействия» на Венгрию из-за блокировки кредита Украине.

15 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока Виктор Орбан является премьер-министром страны, Украина не вступит в Евросоюз и не получит венгерские деньги.

Кроме того, журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Брюссель считает способным лидера оппозиции Венгрии Петера Мадьяра одобрить кредит Украине в случае его победы на выборах.

