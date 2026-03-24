16:50, 24 марта 2026

В Германии назвали главный урок иранского кризиса

Минэкономики ФРГ: Германии нужно больше контрактов на поставки СПГ
Кирилл Луцюк
Хранилище СПГ в Германии

Хранилище СПГ в Германии. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Немецкие газовые компании должны заключать больше контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе. Ее процитировало Bloomberg.

По ее словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки в условиях кризиса на Ближнем Востоке, который был вызван войной США и Израиля с Ираном. Министр напомнила, что Соединенные Штаты являются крупным поставщиком СПГ в ФРГ, но Берлин стремится диверсифицировать импорт этого углеводорода.

В связи с этим агентство напомнило, что после начала боевых действий на территории Украины Германия стала постепенно отказываться от российских энергоносителей. В феврале 2025 года канцлер Фридрих Мерц посетил страны Персидского залива, чтобы обсудить новые соглашения по СПГ, но конфликт с Ираном нарушил значительную часть производства в регионе. По словам Райхе, ФРГ также стремится заключить соглашения с Анголой, Мексикой, Канадой и другими поставщиками по всему миру.

«Самый важный урок, который мы извлекли из опыта Украины, а теперь и Ирана: Западному полушарию не следует полагаться на "узкие места"», — сказала она.

Во второй половине февраля стало известно, что Берлин изучает возможность импорта сжиженного природного газа из Аргентины. Речь идет о ежегодных поставках, которые могут доходить до двух миллионов тонн.

