11:43, 24 марта 2026

В комитете Госдумы по обороне отреагировали на смерть его замглавы

Депутат Госдумы Журавлев: Швыткин заботился о судьбе России
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заботился о судьбе России и пользовался большим авторитетом. Об этом заявил первый зампред комитета Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.ру».

Парламентарий подчеркнул, что Швыткин имел три ордена Мужества, которые «просто так никому не дают». Журавлев назвал коллегу боевым офицером, который умеет держать слово и добиваться необходимого для страны.

«Безусловный патриот, заботившийся о судьбе родины. Настоящий мужик, твердый, цельный, отличный товарищ, пользующийся в своем окружении непререкаемым авторитетом. Серьезная потеря и для нашего комитета по обороне, и для всей Государственной думы в целом», — сказал собеседник издания.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал смерть Швыткина невосполнимой потерей для законодательной власти в России. По его словам, депутат не только проявлял себя на поле боя, но и принимал законы, направленные на поддержку армии.

О смерти Швыткина «Ленте.ру» сообщила его помощница Любовь Кауфман. По ее словам, депутат скончался в больнице.

    Последние новости

    Объявлено о сложной ситуации после мощного взрыва в Севастополе

    В Москве заработал мобильный интернет

    Снявшие квартиру российские подростки попали под следствие

    Россияне начали активно скупать машины ушедшего из России бренда

    Российский бизнес начал втихую отказываться от ИИ-проектов

    Турист дал денег попрошайкам в Африке и был брошен в тюрьму

    В сети восхитились фигурой в бикини 18-летней дочери Ефремова

    В комитете Госдумы по обороне отреагировали на смерть его замглавы

    Парам назвали четыре важных условия для преодоления любых конфликтов

    Назван способ снизить платеж за ЖКУ

    Все новости
