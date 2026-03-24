09:31, 24 марта 2026Россия

В Совфеде отреагировали на смерть замглавы комитета Госдумы по обороне

Майя Назарова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что смерть замглавы комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина является невосполнимой потерей для законодательной власти в России. Своей реакцией сенатор поделился в Telegram-канале.

Бондарев напомнил, что Швыткин прошел путь от офицера до зампреда комитета по обороне Госдумы. Парламентарию были вручены три ордена Мужества, медали «За боевые заслуги» и «За отличие в воинской службе».

По словам Бондарева, Швыткин не только проявлял себя на поле боя, но и принимал законы, направленные на поддержку армии.

Член Совфеда выразил соболезнования родным и близким Швыткина.

О кончине замглавы комитета Госдумы по обороне стало известно накануне. Помощница парламентария Любовь Кауфман отметила, что Швыткин скончался в больнице.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Он был депутатом седьмого и восьмого созывов Госдумы.

