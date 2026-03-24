В одной стране стали закрывать кафе и рестораны из-за нехватки газа

На Гоа стали закрывать кафе и рестораны из-за нехватки газа для готовки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В индийском штате проблемы с доставкой топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Без газа заведения общепита не могут готовить еду, и вынуждены закрываться.

«Многие точки уже свернули работу, остальные выживают как могут — убрали пиццу, рыбу и морепродукты, оставили только простые индийские блюда без изысков. Полное меню сохранилось лишь в местах, где есть электрические плиты или тандыры, но таких меньшинство», — отмечают в издании.

Некоторые точки еще используют запасенные газовые баллоны, кто-то использует дрова, но из-за их стоимости цены блюд выросли в 10 раз.

Из-за проблем с проходом судов через Ормузский пролив оказались нарушены регулярные поставки бензина, дизельного топлива, газа и удобрений. Премьер-министр страны БРИКС Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели очень обеспокоен ситуацией, в которую попала индийская экономика. В таких условиях власти Индии решили организовать поставки энергоносителей из всех возможных источников. И за последние несколько дней в эту страну уже прибыло несколько танкеров с углеводородами из нескольких государств.