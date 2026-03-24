В США отреагировали на блокировку Венгрией кредита для Украины

Постпред США Паздер: Блокировка Венгрией кредита Украине — проблема ЕС, а не США

Ситуация с блокировкой Венгрией кредита для Украины является внутренней проблемой самого Евросоюза, а не Соединенных Штатов. Об этом в интервью газете Politico заявил постоянный представитель США при Европейском союзе Эндрю Паздер.

«Это внутренняя проблема ЕС, а не США. Им нужно решить вопрос о том, как они будут финансировать Украину», — сказал Паздер, комментируя позицию Будапешта.

Ранее экс-глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис рассказал, что Венгрию начали исключать из важных для Евросоюза (ЕС) переговоров еще с 2023 года. По словам бывшего дипломата, начиная с 2023 года страны ЕС обсуждали все важные вопросы на неформальных саммитах без участия Венгрии.

Брюссель сокращает поток секретной информации из опасений, что Будапешт может передавать данные Москве.