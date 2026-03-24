03:56, 24 марта 2026Россия

ВСУ попытались атаковать российский город

Развожаев: В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбита одна воздушная цель
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Севастополе военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). «Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — написал он.

Развожаев призвал местных жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ранее стало известно, что после налета Вооруженных сил Украины в Ленинградской области загорелась территория вокруг линии электропередачи, а также порт в городе Приморске. Затем очевидцы сняли на видео последствия атаки на регион.

