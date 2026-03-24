Microsoft обвинила Samsung в сбое Windows

Приложение Samsung сломало операционную систему Windows 11 и диск C

Американская корпорация Microsft заявила, что в недавнем сбое Windows 11 на ноутбуках Samsung виновен производитель устройств. Об этом говорится в отчете на сайте компании.

В начале марта пользователи начали жаловаться на неполадки, связанные с ноутбуками Samsung Galaxy Book 4. У ряда владельцев персональных компьютеров (ПК) перестал корректно работать жесткий диск, конкретно — раздел C, на котором обычно хранятся операционная система (ОС) и встроенные программы. В Microsoft отреагировали на проблему.

Специалисты компании признали проблему 13 марта, а 16 марта инженеры отметили ее как решенную. Несмотря на жалобы пользователей на производителя Windows, в Microsoft посовещались с Samsung и пришли к выводу, что проблема связана не с обновлением KB5077181, как считалось ранее, а с программой Galaxy Connect. Это приложение предустанавливается на устройства Samsung.

Выяснилось, что Galaxy Connect каким-то образом блокировало работу системных программ. Приложение удалили из Microsoft Store, дождались, пока специалисты Samsung исправят ошибку, и вернули его в магазин. В Microsoft уточнили, что неполадки были обнаружены на компьютерах под управлением Windows 11 24H2 и 25H2.

В конце марта Microsoft признала проблему, из-за которой многие приложения в Windows 11 оказались отрезаны от интернета. Неполадки были связаны с работой PowerPoint, Word, Windows Store и других приложений.