Женщина упала с мотоцикла бойфренда и очнулась голой в доме незнакомца

В Таиланде женщина попала в ДТП и очнулась без одежды в комнате незнакомца

В Таиланде жительница Бангкока попала в ДТП вместе с бойфрендом и очнулась голой в доме незнакомца. Об этом сообщает издание Mothership.

29-летняя Фа рассказала, что поздно ночью 9 марта возвращалась из клуба со своим возлюбленным. Он был очень пьян и врезался во что-то. Фа упала с мотоцикла. По ее воспоминаниям, рядом с местом аварии остановились два автомобиля, одним из которых управлял мужчина по имени Сомсак. Он пообещал отвезти Фа в больницу. После этого она потеряла сознание.

Когда Фа очнулась, то обнаружила себя без одежды в незнакомой комнате. Она позвонила подруге и сказала, где находится. В этот момент в комнату вошел Сомсак. Он поговорил с подругой Фа и сказал, что собирается отвезти ее в больницу. Однако довез только до перекрестка улиц, ссадил с мотоцикла и заявил, что у него закончился бензин. В итоге Фа сама добралась до дома. Женщина уверена, что Сомсак изнасиловал ее. Она написала заявление в полицию и прошла медицинское освидетельствование.

После выяснилось, что Сомсак срочно съехал с квартиры, а домовладельцы отказались предоставить записи с камер наблюдения. В итоге Фа обратилась к известному блогеру, чтобы о произошедшем с ней узнало как можно больше людей.

Также выяснилось, что в ночь происшествия ее бойфренд был настолько пьян, что после аварии не заметил, что она упала с мотоцикла, и поехал дальше. Затем он попал в еще одно ДТП и только тогда осознал, что Фа куда-то делась.

