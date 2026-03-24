Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 24 марта 2026

Женщина упала с мотоцикла бойфренда и очнулась голой в доме незнакомца

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Matt Hunt / Anadolu via Getty Images

В Таиланде жительница Бангкока попала в ДТП вместе с бойфрендом и очнулась голой в доме незнакомца. Об этом сообщает издание Mothership.

29-летняя Фа рассказала, что поздно ночью 9 марта возвращалась из клуба со своим возлюбленным. Он был очень пьян и врезался во что-то. Фа упала с мотоцикла. По ее воспоминаниям, рядом с местом аварии остановились два автомобиля, одним из которых управлял мужчина по имени Сомсак. Он пообещал отвезти Фа в больницу. После этого она потеряла сознание.

Когда Фа очнулась, то обнаружила себя без одежды в незнакомой комнате. Она позвонила подруге и сказала, где находится. В этот момент в комнату вошел Сомсак. Он поговорил с подругой Фа и сказал, что собирается отвезти ее в больницу. Однако довез только до перекрестка улиц, ссадил с мотоцикла и заявил, что у него закончился бензин. В итоге Фа сама добралась до дома. Женщина уверена, что Сомсак изнасиловал ее. Она написала заявление в полицию и прошла медицинское освидетельствование.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

После выяснилось, что Сомсак срочно съехал с квартиры, а домовладельцы отказались предоставить записи с камер наблюдения. В итоге Фа обратилась к известному блогеру, чтобы о произошедшем с ней узнало как можно больше людей.

Также выяснилось, что в ночь происшествия ее бойфренд был настолько пьян, что после аварии не заметил, что она упала с мотоцикла, и поехал дальше. Затем он попал в еще одно ДТП и только тогда осознал, что Фа куда-то делась.

Ранее в Сингапуре вынесли приговор мужчине, который завел роман с замужней знакомой, занялся с ней сексом в машине и чуть не переехал ее мужа. Пострадавший обнаружил супругу с любовником в автомобиле голыми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Колумбии упал самолет. На борту находились свыше 100 военных, больше половины из них погибли. Что известно о причинах крушения?

    Раскрыто имя возможного иранского переговорщика с США

    Более миллиарда рублей вывели финансисты из России

    Россиян предупредили о штрафе за хранение мебели на балконе

    Влияние курса доллара на доходы российского бюджета оценили

    Женщина упала с мотоцикла бойфренда и очнулась голой в доме незнакомца

    Сербcкий оппозиционер описал начало кризиса на Украине фразой «Россия не виновата»

    Зеленский разозлился на Европу из-за Орбана

    Посол высказался о последствиях удара ВСУ по Брянску для Украины

    Легендарный советский хоккеист оценил жизнь в СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok