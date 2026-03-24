Жителям городов рассказали о весенних угрозах

Врач Высоких: Весной горожанам грозят аллергии и обострения ментальных болезней

Вирусные заболевания, обострение аллергических реакций и ментальных заболеваний грозят жителям городов весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта «Инвитро» Романа Высоких.

Так, на состояние влияет увеличение светового дня, резкие перепады температуры, рост концентрации пыльцы и высокий уровень загрязнения воздуха. Эти факторы накладываются на привычный городской стресс и плотные социальные контакты, отметил врач. Поэтому именно весной врачи чаще наблюдают обострение психоэмоциональных расстройств, аллергических заболеваний и сохраняющуюся высокую заболеваемость вирусными инфекциями.

Ранее синоптики сообщили, что в конце марта температура воздуха в Московской области побьет новый максимум тепла — столбики термометров покажут рекордные плюс 16 градусов. Снег в Москве полностью сойдет к 1 апреля.