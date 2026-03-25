Автогигант отзовет с рынка больше сотни тысяч машин

Reuters: Toyota решила отозвать больше 144 тысяч автомобилей с рынка США

Японский автогигант Toyota решил отозвать с рынка США 144 200 автомобилей. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения Соединенных Штатов.

Причиной стали проблемы с камерами заднего вида, изображение с которых может пропадать при включении задней передачи. Это, как отмечается, увеличивает риск аварии.

Отзыв касается некоторых автомобилей Lexus NX350, NX250 2022-2025 годов выпуска, RX350 2023-2026 годов выпуска и TX350 2024-2026 годов выпуска.

Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируют запустить производство автомобилей Senat. Сборка может начаться уже в 2026 году.

В 2025 году каждая вторая ввезенная в Россию Toyota была импортирована из Киргизии. Всего ввезли 127,8 тысячи автомобилей Toyota. Четверть были новыми, а остальные — подержанные.