23:52, 25 марта 2026Мир

Белый дом назвал список из 15 требований к Ирану ложью

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Evan Vucci / Reuters

Белый дом прокомментировал данные о списке из 15 требований к Ирану, обвинив распространившие данную информацию СМИ во лжи. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь администрации США Кэролайн Левитт.

«План из 15 пунктов, на который ссылаются многие СМИ, содержит много дезинформации. Я бы призвала вас не ориентироваться на данные анонимных источников, а сверять их напрямую с Белым домом», — сказала она.

По ее словам, американские власти неоднократно называли цели операции против Ирана. Левитт подчеркнула, что Вашингтон «хочет добиться этих целей».

Ранее США предъявили Ирану список из 15 пунктов для урегулирования конфликта. В частности, они касаются свободы судоходства в Ормузском проливе, а также ракетной и ядерной программ Ирана.

    Последние новости

    Иран разрешил России проход через Ормузский пролив

    В Конгрессе США призвали Зеленского заключить сделку с Россией

    Названо самое удачное вооружение «Ночного суперохотника»

    Названа сумма украденных мошенниками у россиян с помощью детей денег

    Звезды Голливуда внезапно стали выглядеть одинаково. Что с ними произошло?

    Названы организаторы кампании Зеленского против Орбана

    Депутат Рады подала в суд на главкома ВСУ

    Белый дом назвал список из 15 требований к Ирану ложью

    Карпин оценил возможность участия России в отборе к ЧЕ-2028

    В Британии встревожились из-за новой цели Ирана

    Все новости
