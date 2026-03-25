Белый дом назвал список из 15 требований к Ирану ложью

Белый дом обвинил СМИ в дезинформации из-за 15 требований к Ирану

Белый дом прокомментировал данные о списке из 15 требований к Ирану, обвинив распространившие данную информацию СМИ во лжи. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь администрации США Кэролайн Левитт.

«План из 15 пунктов, на который ссылаются многие СМИ, содержит много дезинформации. Я бы призвала вас не ориентироваться на данные анонимных источников, а сверять их напрямую с Белым домом», — сказала она.

По ее словам, американские власти неоднократно называли цели операции против Ирана. Левитт подчеркнула, что Вашингтон «хочет добиться этих целей».

Ранее США предъявили Ирану список из 15 пунктов для урегулирования конфликта. В частности, они касаются свободы судоходства в Ормузском проливе, а также ракетной и ядерной программ Ирана.