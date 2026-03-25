Более ста населенных пунктов под Москвой предупредили об опасности

МЧС: 106 населенных пунктов в Подмосковье могут оказаться в зоне подтопления

Более 100 населенных пунктов в Подмосковье могут оказаться в зоне подтопления во время половодья. Об опасном явлении предупредили жителей столичного региона в МЧС, передает РИА Новости.

«С учетом многолетних наблюдений в 2026 году возможно подтопление участков местности на территории 106 населенных пунктов, расположенных на территории 28 городских округов», — заявили в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что зоне риска находятся 575 жилых домов. В них проживают почти 8000 человек.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что уровень воды превысил отметку выхода на пойму на 15 реках в 12 регионах страны. Опасные значения уже зафиксированы в в Московской, Рязанской, Калужской, Брянской, Орловской, Воронежской и Смоленской областях. Половодье наблюдается на реках Сев, Коста, Унеча, Пахра, Северка, Болва, Ока, Луга, Битюг, Сейм, Рать, Псел, Кариан, Днепр и Айдар.