Число сбитых на подлете к Москве украинских беспилотников выросло

На подлете к Москве за сутки сбили 20 украинских беспилотников

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

Днем 25 марта Собянин сообщал о двух сбитых дронах.

Всего за сутки, по данным градоначальника, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник. Какие-либо другие подробности об отражении атак он не сообщил.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что над регионом были сбиты 56 беспилотников. В нефтеналивном порту Усть-Луга возник пожар, в Выборге поврежден жилой дом.