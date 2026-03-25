Число сбитых на подлете к Москве украинских беспилотников выросло

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:00, 25 марта 2026

На подлете к Москве за сутки сбили 20 украинских беспилотников
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ostranitsa Stanislav / Shutterstock / Fotodom  

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

Днем 25 марта Собянин сообщал о двух сбитых дронах.

Всего за сутки, по данным градоначальника, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник. Какие-либо другие подробности об отражении атак он не сообщил.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что над регионом были сбиты 56 беспилотников. В нефтеналивном порту Усть-Луга возник пожар, в Выборге поврежден жилой дом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Названы самые желанные дни для свадеб

    Россиянам назвали основание для отказа в шенгенской визе

    В США рассказали о секретных полетах на советских «МиГах» над «Зоной 51»

    Женщина похитила 11-летнего обидчика сына и попала под суд

    Экс-губернатор Курской области заявил о получении Старовойтом многомиллионных «откатов»

    Советский актер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Силу грядущих в Москве дождей оценили

    Министр обороны Литвы проведет переговоры в Киеве из-за БПЛА

    Генсек ООН предупредил об угрозе новой масштабной войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok