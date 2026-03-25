Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:52, 25 марта 2026Бывший СССР

Депутат Рады подала в суд на главкома ВСУ

Депутат Рады Безуглая сообщила, что подала в суд на главкома ВСУ Сырского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что подала в суд на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского из-за провалов на фронте. Она сообщила об этом в своем Telegram-канале.

«Я все же решила подать в суд на Сырского за провалы на фронте и решения, которые привели к смерти граждан и потере территорий государства», — написала она.

Депутат Рады добавила, что «не забудет» также и экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, которого сняли с должности на фоне критики со стороны военнослужащих, а также «еще кое-кого».

Ранее стало известно, что против Марьяны Безуглой открыли четыре уголовных дела. Депутат Рады прокомментировала открытие против себя уголовных дел словами «меня не напугать».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok