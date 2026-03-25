Депутат Рады подала в суд на главкома ВСУ

Депутат Рады Безуглая сообщила, что подала в суд на главкома ВСУ Сырского

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что подала в суд на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского из-за провалов на фронте. Она сообщила об этом в своем Telegram-канале.

«Я все же решила подать в суд на Сырского за провалы на фронте и решения, которые привели к смерти граждан и потере территорий государства», — написала она.

Депутат Рады добавила, что «не забудет» также и экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, которого сняли с должности на фоне критики со стороны военнослужащих, а также «еще кое-кого».

Ранее стало известно, что против Марьяны Безуглой открыли четыре уголовных дела. Депутат Рады прокомментировала открытие против себя уголовных дел словами «меня не напугать».