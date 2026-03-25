Директор российского порта рассказал о росте спроса на грузоперевозки с Ираном

Гендиректор Махачкалинского порта рассказал о росте спроса на перевозки с Ираном

Махачкалинский морской торговый порт зафиксировал рост числа обращений по поводу грузоперевозок с Ираном несмотря на продолжающийся конфликт с участием азиатской страны. Об этом рассказал гендиректор порта Джамал Алиев которого цитирует ТАСС.

«Обращений с просьбой перевалить те или иные грузы стало больше», — подчеркнул топ-менеджер, уточнив, что направление является перспективным в том числе благодаря достигнутым в прошлом году договоренностям с крупнейшей иранской судоходной компанией IRISL.

Как пишет западная пресса, Израиль на днях впервые ударил по порту Бендер-Энзели в Каспийском море, тем самым атаковав российско-иранский маршрут поставок.

По словам аналитиков, крупнейшие мировые порты столкнулись с проблемами из-за эскалации на Ближнем Востоке, следствием которой стал наплыв кораблей, приводящий к значительным задержкам судов, например, в терминалах Шанхая и Роттердама.

