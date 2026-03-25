Бывший СССР
06:19, 25 марта 2026

Экс-премьер Украины назвал ответственных за постконфликтное устройство мира

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Договариваться о постконфликтном устройстве мира должны государства, имеющие большой политический, экономический и военный вес. Среди них Россия, Китай и США, заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Китай, США, Россия, может, еще одна, максимум две страны, <..> но с действительно большим политическим, экономическим и военным весом должны садиться и диктовать всем остальным условия будущего мира. Диктовать, а не уговаривать», — констатировал Азаров.

Он также напомнил, что после победы над Германией во Второй мировой войне послевоенное устройство этой страны решалось на узкой встрече, в которой принимали участие те, кто определили победу над Гитлером, без помощи других государств. «Это логика жизни, логика экономики и политики», — резюмировал эксперт.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского ждет трибунал после завершения конфликта.

