Азаров: О постконфликтном устройстве мира должны договариваться РФ, США и Китай

Договариваться о постконфликтном устройстве мира должны государства, имеющие большой политический, экономический и военный вес. Среди них Россия, Китай и США, заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Китай, США, Россия, может, еще одна, максимум две страны, <..> но с действительно большим политическим, экономическим и военным весом должны садиться и диктовать всем остальным условия будущего мира. Диктовать, а не уговаривать», — констатировал Азаров.

Он также напомнил, что после победы над Германией во Второй мировой войне послевоенное устройство этой страны решалось на узкой встрече, в которой принимали участие те, кто определили победу над Гитлером, без помощи других государств. «Это логика жизни, логика экономики и политики», — резюмировал эксперт.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского ждет трибунал после завершения конфликта.