Телеведущий заметил у гостьи шоу пугающий симптом и прервал прямой эфир

Телеведущий Бен Шепард прервал прямой эфир из-за покрасневшего глаза гостьи шоу

Ведущий британского шоу «Этим утром» (This Morning) на телеканале ITV Бен Шепард прервал прямой эфир из-за пугающего симптома, который он заметил у гостьи программы, доктора Зоуи Уильямс. Об этом сообщает издание The Mirror.

В выпуске Уильямс комментировала вспышку менингита в английском графстве Кент. Доктор перечисляла симптомы заболевания, когда внезапно ее перебил Шепард. Он попросил гостью шоу посмотреть направо, чтобы зрители могли увидеть ее покрасневший глаз.

Уильямс показала красное пятно на глазу, после чего заверила, что с ней все в порядке. Она объяснила, что неприятный симптом возник у нее из-за переживаний. «Вчера у моей машины спустило колесо, и мне пришлось вызывать специалистов, так что, возможно, это была реакция на стресс», — рассказала доктор.

Ранее Уильямс заявила, что перенесла выкидыш. По ее словам, трагедия произошла в прямом эфире шоу «Этим утром».