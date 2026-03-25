Генерал-лейтенант объяснил интенсивность атак ВСУ на Россию

Интенсивность атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России объясняется поставкой им дронов из 54 стран. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН.
По его словам, Европа делает все, чтобы конфликт на Украине длился как минимум до 2030 года, когда европейские страны собираются быть готовыми к войне. Им важно, чтобы российская сторона не могла оказать серьезное наступление на других стратегических направлениях, подчеркнул депутат. При этом, считает Соболев, большая часть денег, выделяемых Киеву на беспилотники, оказывается в руках коррупционеров.
«Прекратить все это можно только проведением наступательных операций с участием бронетехники с решительными целями. И, в конце концов, нужно создать буферную зону и достичь целей специальной военной операции, выйдя на западные границы Украины», — констатировал генерал-лейтенант.
В ночь на 25 марта Россия отразила самую массированную ночную атаку со стороны Украины с начала года — над территорией страны были уничтожены 389 беспилотников ВСУ. Похожие объемы сбитых дронов фиксировались весной прошлого года. 28 мая Минобороны России отчитывалось о 296 сбитых дронах.