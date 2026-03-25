Россия
16:51, 25 марта 2026Россия

Генерал-лейтенант объяснил интенсивность атак ВСУ на Россию

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Интенсивность атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России объясняется поставкой им дронов из 54 стран. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН.

По его словам, Европа делает все, чтобы конфликт на Украине длился как минимум до 2030 года, когда европейские страны собираются быть готовыми к войне. Им важно, чтобы российская сторона не могла оказать серьезное наступление на других стратегических направлениях, подчеркнул депутат. При этом, считает Соболев, большая часть денег, выделяемых Киеву на беспилотники, оказывается в руках коррупционеров.

«Прекратить все это можно только проведением наступательных операций с участием бронетехники с решительными целями. И, в конце концов, нужно создать буферную зону и достичь целей специальной военной операции, выйдя на западные границы Украины», — констатировал генерал-лейтенант.

В ночь на 25 марта Россия отразила самую массированную ночную атаку со стороны Украины с начала года — над территорией страны были уничтожены 389 беспилотников ВСУ. Похожие объемы сбитых дронов фиксировались весной прошлого года. 28 мая Минобороны России отчитывалось о 296 сбитых дронах.

