Гуф сделал заявление о скандальном рехабе после смертей пациентов

Рэпер Гуф объявил о прекращении отношений с рехабом после смертей пациентов

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) объявил о прекращении отношений с рехабом «Свобода», амбассадором которого он являлся. Соответствующий пост артист разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«В связи с появившейся в СМИ информацией о клинике "Свобода" я официально заявляю о прекращении любых отношений с данной организацией. Я в *** от того, что там происходит», — написал Долматов.

25 марта стало известно, что за два года в рехабе «Свобода» произошло не менее десяти случаев смерти. По данным Shot, клиника работала без лицензии, при этом предоставляя платные услуги. Журналисты выяснили, что пациенты и их родственники также жалуются на хамское обращение и общение персонала.