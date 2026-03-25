Haval объявил об обновлении своего самого дешевого кроссовера в России

Во втором квартале 2026 года в России стартуют продажи обновленного Haval M6

Haval объявил об обновлении своего самого дешевого кроссовера в России. Речь про модель M6, которая, в частности, получила черную решетку радиатора. Машина появится в продаже во втором квартале 2026 года, сообщила пресс-служба бренда.

Силовая установка не изменилась. Все версии кроссовера оснащаются безальтернативным полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 143 лошадиные силы и 202 Ньютон-метра крутящего момента. С ним в паре работает шестиступенчатая механическая коробка передач или семиступенчатый «робот».

Стоимость комплектации «Оптимум» на «механике» составляет 2 049 000 рублей. Аналогичная версия, но с роботизированной коробкой передач обойдется покупателям в 2 349 000 рублей.

Диагональ сенсорного экрана мультимедиа увеличилась с 10,25 до 12,3 дюйма. Вместе с дисплеем модернизировали и камеру заднего вида. Теперь она выводит изображение высокого разрешения и динамические линии разметки, вместо статических. Список оснащения пополнили подогрев рулевого колеса и футляр для очков. Уровень пассивной безопасности повысили за счет передних боковых подушек, которыми дополнили штатные фронтальные подушки водителя и переднего пассажира.

Обе версии M6 по-прежнему оснащаются фирменными телематическими сервисами GWM Connection, что позволяет через приложение на смартфоне дистанционно открывать или закрывать центральный замок, запускать и глушить двигатель, настраивать работу климат-контроля.

Ранее владельцы кроссовера Geely Tugella рассказали о недостатках модели.