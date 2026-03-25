Ценности
01:10, 25 марта 2026

Интимный момент Сидни Суини на съемке для собственного бренда попал на фото

Карина Черных

Интимный момент американской актрисы Сидни Суини на съемке для собственного бренда Syrn попал на фото. Публикация появилась в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

На размещенном кадре 28-летняя телезвезда позировала в кружевном корсете с подвязками для чулок и белых трусах. При этом знаменитость раздвинула ноги перед камерой в разные стороны, опустив одну руку на лобок, а другую — на живот.

Ранее Суини устроила откровенную съемку в кинотеатре для новой коллекции Syrn. Во время фотосессии актриса встала ногами на кресло, высунула язык и высыпала на себя пакет с попкорном.

В июне 2022 года Суини прокомментировала обвинения в излишней сексуализации. По ее мнению, она не может быть секс-символом только потому, что часто появлялась на экране обнаженной и участвовала в эротических сценах. При этом телезвезда подчеркнула, что продолжит сниматься в таком формате.

