Иран обратился к России и Китаю с просьбой

Арагчи: Россия и Китай должны занять твердую позицию и осудить США и Израиль

Иран надеется, что члены Совета Безопасности ООН займут твердую позицию и осудят агрессию США и Израиля в отношении Тегерана. Особенно Исламская Республика рассчитывает на Россию и Китай, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи. Его слова приводит внешнеполитическое ведомство в Telegram.

«Иран ожидает, что члены СБ ООН, особенно РФ и Китай, не позволят США и дальше злоупотреблять своим положением в Совете и займут твердую позицию, осуждающую американо-израильскую агрессию в отношении нашей страны», — сказал Арагчи.

Ранее стало известно, что спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф в последние дни напрямую общался с главой Арагчи. Отмечается, что иранский министр сообщил Уиткоффу, что Иран не заинтересован во временном прекращении огня и хочет заключить устойчивое мирное соглашение.