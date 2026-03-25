18:47, 25 марта 2026Мир

Иран обвинил США в предательстве дипломатии

Представитель МИД Ирана Бакаи назвал атаки США предательством дипломатии
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи назвал атаки США предательством дипломатии. Об этом сообщает The Telegraph.

По его словам, Тегеран пережил очень катастрофический опыт с американской дипломатией.

«На нас дважды нападали в течение девяти месяцев, когда мы находились в рамках переговорного процесса по урегулированию ядерного вопроса. Это было предательством дипломатии», — заявил он.

Ранее Иран выдвинул США пять условий завершения конфликта на Ближнем Востоке. Высокопоставленный иранский чиновник отметил, что Тегеран прекратит боевые действия тогда, когда сам этого захочет и когда будут выполнены его условия.

