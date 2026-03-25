Исполнительница хита «Матушка» завирусилась в Индии

Певица Татьяна Куртукова стала популярной в индийских социальных сетях

Исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова завирусилась в социальных сетях у индийских пользователей. Об этом она рассказала в интервью RT.

Куртукова сообщила, что пока не планирует гастроли за рубежом и считает преждевременными мысли о выступлениях в других странах.

«Мне искренне нравится музыка, которую я исполняю. Если верить соцсетям, я довольно популярна в Индии», — сказала Татьяна.

Ранее Татьяна Куртукова заявила, что разочаровалась в выступлениях театра Надежды Кадышевой. Артистка призналась, что раньше восхищалась вокалом народной артистки России.