Коллаж с Зеленским, Макроном и Стармером в постели нашли в файлах Эпштейна

В файлах Эпштейна нашли ИИ-коллаж с Зеленским, Макроном и Стармером в постели

В документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обнародованных Министерством юстиции США, содержится сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ) коллаж, на котором изображены президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, лежащие в одной постели. Соответствующий файл опубликован на сайте американского Минюста.

Изображение с Зеленским, Макроном и Стармером содержится в одном из документов с электронными письмами, имя отправителя которых не раскрывается. Автор письма, датированного февралем 2025 года, призывает президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина защитить его от вышеупомянутых политиков.

«Пожалуйста, президент Трамп и президент Путин, работайте вместе! Пошел ты, Зеленский!» — написал он.

Ранее сообщалось, что Минюст США скрыл часть документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, связанных с обвинениями в адрес Дональда Трампа.