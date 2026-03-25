Командир корпуса ВСУ лег в больницу ради увольнения из армии перед проверкой Генштаба

Командир 14-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Житняк пытается уволиться из армии по состоянию здоровья. Ради этого он лег в военный госпиталь в Сумах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В настоящее время проходит "лечение" в военном госпитале в Сумах, где для старшего "офицера" освободили несколько палат», — говорится в сообщении. Уточняется, что попытку покинуть армию Житняк предпринял в преддверии готовящейся проверки корпуса Генштабом ВСУ.

Как напоминает агентство, Генштаб собирается привлечь командира 14-го армейского корпуса к ответственности за ложные доклады о ситуации на фронте в Сумской области.

Ранее стало известно, что командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ опасается возможных перестрелок между дезертирами, сбежавшим с личным оружием, и подразделениями, которые их разыскивают.