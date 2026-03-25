Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:41, 25 марта 2026

Командир корпуса ВСУ лег в больницу ради увольнения из армии перед проверкой Генштаба

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Командир 14-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Житняк пытается уволиться из армии по состоянию здоровья. Ради этого он лег в военный госпиталь в Сумах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В настоящее время проходит "лечение" в военном госпитале в Сумах, где для старшего "офицера" освободили несколько палат», — говорится в сообщении. Уточняется, что попытку покинуть армию Житняк предпринял в преддверии готовящейся проверки корпуса Генштабом ВСУ.

Как напоминает агентство, Генштаб собирается привлечь командира 14-го армейского корпуса к ответственности за ложные доклады о ситуации на фронте в Сумской области.

Ранее стало известно, что командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ опасается возможных перестрелок между дезертирами, сбежавшим с личным оружием, и подразделениями, которые их разыскивают.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok