Конфликт США и Ирана повлиял на позицию ЕС по российской нефти

L’AntiDiplomatico: ЕС изменил позицию по энергоносителям из России из-за Ирана

Брюссель передумал рассматривать полный запрет на импорт нефти из России из-за войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает итальянская газета L'AntiDiplomatico.

Отмечается, что происходящее в Персидском заливе «сорвало русофобские планы Европейской комиссии». В результате обсуждение «полного и окончательного мазохистского запрета на импорт российской нефти», запланированное на 15 апреля, было отложено на более поздний срок, говорится в материале.

Кроме того, на решение Брюсселя существенно повлиял раскол среди членов организации в вопросе нефтяных поставок. В частности, нефть по трубопроводу «Дружба» продолжают получать Будапешт и Братислава.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у Евросоюза нет критической зависимости от поставок нефти из стран Персидского залива. Однако она признавала, что рост мировых цен на нефть окажет негативное влияние на экономику европейских стран.