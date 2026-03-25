04:47, 25 марта 2026

Конфликт США и Ирана повлиял на позицию ЕС по российской нефти

L’AntiDiplomatico: ЕС изменил позицию по энергоносителям из России из-за Ирана
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Брюссель передумал рассматривать полный запрет на импорт нефти из России из-за войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает итальянская газета L'AntiDiplomatico.

Отмечается, что происходящее в Персидском заливе «сорвало русофобские планы Европейской комиссии». В результате обсуждение «полного и окончательного мазохистского запрета на импорт российской нефти», запланированное на 15 апреля, было отложено на более поздний срок, говорится в материале.

Кроме того, на решение Брюсселя существенно повлиял раскол среди членов организации в вопросе нефтяных поставок. В частности, нефть по трубопроводу «Дружба» продолжают получать Будапешт и Братислава.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у Евросоюза нет критической зависимости от поставок нефти из стран Персидского залива. Однако она признавала, что рост мировых цен на нефть окажет негативное влияние на экономику европейских стран.

    Последние новости

    В Израиле обнародовали мирный план США по Ирану. Чего Вашингтон требует от Тегерана и что предлагает взамен?

    Крокодил напал на купавшуюся в пруду девочку

    Названы 5 главных ошибок при хранении зимних шин

    Россиян предупредили о росте цен на шиномонтаж

    Желающим попробовать анальный секс женщинам дали пять советов

    В Белгородской области оценили последствия ракетного обстрела региона со стороны ВСУ

    Госдеп США поручил украинской компании вести соцсети на русском языке

    Еще в одном российском регионе прогремела серия взрывов

    Конфликт США и Ирана повлиял на позицию ЕС по российской нефти

    В Ленобласти во время атаки беспилотников загорелся порт Усть-Луга

    Все новости
