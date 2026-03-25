Крокодил напал на купавшуюся в пруду девочку

На Шри-Ланке девочку, которую утащил крокодил, нашли живой спустя четыре часа

На Шри-Ланке крокодил напал на девятилетнюю девочку, которая купалась в пруду. Об этом сообщает издание Hiru News.

Инцидент произошел 19 марта. Рептилия утащила девочку, когда та пришла к водоему вместе с бабушкой. На месте происшествия собрались жители окрестных поселков. О случившемся уведомили полицию и управление по охране дикой природы.

Поисковая операция с участием полицейских и добровольцев продолжалась около четырех часов. Девочку удалось найти живой. Ее успели доставить в больницу, но не смогли спасти. Раны, которые она получила, оказались смертельными.

Ранее в малайзийском штате Саравак в брюхе крокодила нашли человеческие останки. Специалисты предполагают, что останки принадлежат 21-летнему мужчине, который пропал после купания в реке.