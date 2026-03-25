11:41, 25 марта 2026

Кряквы стали каннибалами

В Новой Зеландии биологи обнаружили крякв-каннибалов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Новой Зеландии биологи обнаружили крякв-каннибалов и забили тревогу. Об этом пишет Daily Star.

Трех уток, которые пожирали птенцов, обнаружили недалеко от озера Алегзандрина на Южном острове. Обычно кряквы питаются растениями, улитками и насекомыми. Биологам удалось сфотографировать одну из птиц, у которой из клюва торчали лапы съеденного птенца.

Специалисты назвали кровожадное поведение птиц «преднамеренным, многократно повторяющимся хищничеством». По мнению ученых, кряквы обратились к каннибализму из-за изменения климата и отсутствия привычной пищи. Трех уток, найденных около озера Алегзандрина, уничтожили, опасаясь, что они передадут свой опыт другим.

Ученые считают, что распространение каннибализма среди крякв нанесет огромный ущерб всем регионам, где они обитают. Как пишет Daily Star, в Румынии биологи обратили внимание на подобное поведение местных крякв еще в 2017 году. Тогда явление было единичным, однако ученые пришли к выводу, что эти птицы вполне могут перейти к хищничеству. Специалисты также напомнили, что кряквы являются одними из самых распространенных в мире водоплавающих птиц, и если они повсеместно начнут охотиться на другие виды, может произойти настоящая катастрофа.

В октябре 2025 года в американском штате Техас десять редких медуз-каннибалов с 20-метровыми щупальцами вынесло на пляж. Ученые быстро установили, что это представители вида drymonema larsoni, которых также называют розовыми злодейками.

