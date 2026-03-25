20:42, 25 марта 2026Мир

КСИР поразил американский истребитель

Пресс-служба КСИР сообщила о поражении американского истребителя F-18
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Кадр: Telegram-канал ایسنا

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщила о поражении средствами противовоздушной обороны (ПВО) американского истребителя F-18. Кадры публикует ISNA.

Ранее Иран отверг предложения США по завершению конфликта. Исламская Республика выдвинула США пять условий завершения конфликта на Ближнем Востоке. Высокопоставленный иранский чиновник отметил, что Тегеран прекратит боевые действия тогда, когда сам этого захочет и когда будут выполнены его условия.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

