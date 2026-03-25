Мерзкий сюрприз в бутылке с водой заставил девушку задуматься о поджоге собственного дома

Пользовательница Reddit с ником RiceImmediate7447 рассказала об утреннем происшествии, вызвавшем у нее рвоту и сильный испуг. Она призналась, что тот мерзкий сюрприз заставил ее задуматься о том, чтобы сжечь собственный дом.

По словам девушки, в то утро она приняла свои лекарства, запив их водой из стакана, однако затем решила сделать еще несколько глотков из бутылки. «Я вдруг почувствовала, как что-то шевелится у меня во рту. Я тут же выплюнула это и увидела большого паука! Он бегал по кровати, пока меня накрывала истерика. Спрыгнув с кровати, я в слезах побежала в ванную, чтобы прополоскать рот всем, что найду. Оглянувшись на кровать, я поняла, что паука там уже не было. В этот момент я всерьез думала, что мне придется сжечь дом», — пожаловалась девушка.

Бушевавшая в ее голове арахнофобия подсказала ей собрать постельное белье в кучу и закинуть его в стиральную машинку. После этого ее дважды подряд вырвало, она разрыдалась и в расстроенных чувствах отправилась на работу. «Сижу в офисе и боюсь, что меня снова стошнит. Для боящегося пауков человека кошмара хуже не придумать», — заключила она.

Ранее стала известна история спортсменки, которая узнала о раке мозга благодаря боязни пауков. Однажды женщина упала в обморок при виде паука и вскоре после этого решила обратиться к врачам, поскольку раньше с ней не случалось ничего подобного.