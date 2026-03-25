Митволь раскрыл детали нового дела

Митволь является свидетелем по делу о хищении средств из бюджета при госзаказе

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, освободившийся из колонии после отбытия срока за мошенничество при строительстве метро в Красноярске, раскрыл детали другого уголовного дела, по которому он проходит свидетелем. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, уголовное дело касается хищения средств из бюджета при выполнении государственного заказа. Он пояснил, что соответствующие органы в настоящее время проводят проверку в отношении Митволя и его предпринимательской деятельности в связи с расследованием этого дела.

У него официальный статус свидетеля. Экс-чиновник оказывает содействие следствию в изобличении похитивших бюджетные средства и совершивших общекриминальные преступления.

Вместе с тем он требует пересмотра своего уголовного дела о хищении при строительстве метро в Красноярске. Защита на прошлой неделе подала соответствующее ходатайство в Генпрокуратуру. Его адвокат пояснил, что за время отбытия наказания в законную силу вступил другой приговор, делающий невозможным для Митволя совершить преступление, в котором он вынужден был признаться. В своем обращении к генпрокурору защита ходатайствует о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Митволь надеется, что ему удастся добиться справедливости. Детали этого дела не раскрываются.

14 сентября 2023 года Железнодорожный суд Красноярска признал его виновным в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в городе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы. Все эти годы Митволь добивался смягчения наказания, но получал отказ.

Первым делом после выхода из колонии 24 марта он увиделся со своей 88-летней мамой.

Митволь собирается жить в России.